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14:08, 8 апреля 2025Экономика

Ушедший из России автогигант столкнулся с серьезной проблемой

Мировые поставки Porsche сократились на восемь процентов в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

По итогам первого квартала 2025 года суммарные объемы поставок машин немецкого концерна Porsche сократились на 8 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и упали до отметки в 71,47 тысячи единиц. Об этом сообщает «Интерфакс».

В январе-марте продажи ушедшего из России автогиганта сократились на всех ключевых рынках сбыта, за исключением стран Северной Америки. Так, реализация машин Porsche в самой Германии за отчетный период снизилась на 34 процента, до 7495 единиц, в остальных европейских странах — на 10 процентов (до 18 017 штук), а в Китае — на 42 процента (до 9471).

Единственным крупным рынком, где продажи немецкого концерна показали положительную динамику, оказалась Северная Америка. Там за первые три месяца 2025 года Porsche удалось реализовать в общей сложности 20 698 автомобилей. Прирост в годовом выражении составил 37 процентов.

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Подобную динамику аналитики зафиксировали перед резким повышением импортных пошлин США на иностранные машины и запчасти к ним. Таможенные тарифы на эту продукцию в размере 25 процентов от рыночной стоимости вступили в силу в начале апреля 2025 года.

Агентство Bloomberg главным пострадавшим от этой меры называло именно Porsche, у которого нет собственного завода на территории США. Суммарный же ущерб двух немецких автогигантов (Porsche и Mercedes-Benz) эксперты оценили примерно в 3,7 миллиарда долларов.

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