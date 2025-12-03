Реклама

16:14, 3 декабря 2025

Названа новая опасность для вертолетов и истребителей ВСУ

Степанов: Новая модификация «Гераней» угрожает истребителям и вертолетам ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Новая модификация беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» станет большой опасностью для истребителей, вертолетов и дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, передает ТАСС.

По его словам, ракета класса «воздух — воздух» Р-60, установленная на беспилотники, имеет радиус поражения от 7 до 10 километров и особенность в виде головки самонаведения.

«Этой дистанции достаточно, чтобы с использованием „Гераней“ обеспечивать (...) перехват воздушных судов (...). Речь идет о вертолетной технике и истребительной авиации, которая выходит на перехват», — рассказал эксперт.

Он добавил, что использование новой модификации дает опыт для отработки различных сценариев применения беспилотного ударного дрона С-70 «Охотник».

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые начали оснащать ракетами класса «воздух — воздух» Р-60, могут наводиться на цели при помощи головки самонаведения ракеты и поражать их.

