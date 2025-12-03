Реклама

Россия
12:16, 3 декабря 2025Россия

Объявлено о боях с «Азовом» и «Айдаром» в зоне СВО

МО: ВС России нанесли поражение батальону «Айдар» и бригаде «Азов» в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные (ВС) силы России нанесли поражение батальону «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) и бригаде «Азов» (признана террористической, запрещена в России) в зоне специальной военной операции. О боях с этими подразделениями объявили журналистам в российском Министерстве обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, поражение азовцам нанесла группировка войск «Центр», бой айдаровцам дали военные из группировки «Восток». Бои с указанными подразделениями проходили в Донецкой народной республике, Запорожской и Днепропетровской областях.

Суммарно на этих двух направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 660 бойцов, отдельные данные о потерях в нацбатах не приводятся.

Ранее в «Азове» назвали самые сложные для ВСУ направления.

