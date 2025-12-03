Shaman заявил о срыве концерта из-за провокаций ВСУ

Концерт Shaman в Белгороде отменили за два часа до начала из-за провокаций ВСУ

Концерт певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, в Белгороде был отменен за два часа до начала. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

Известно, что территорию вокруг дома культуры «Энергомаш», где должно было пройти выступление, оцепили. По словам Ярослава, отмена случилась из-за возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ в ходе двух концертов. От всей команды приношу извинения за неудобства. Безопасность людей превыше всего!» — заявил он.

Также Дронов отметил, что город постоянно подвергается атакам, так как находится в прифронтовой зоне. Сама площадка объяснила отмену концертов 3 и 4 декабря техническими причинами.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, заявил, что по ночам записывает черновики новых песен, сидя в туалете.