02:32, 3 декабря 2025

Сотрудник забыл отключить микрофон и опозорился на всю компанию

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником AmaraMehdi пожаловался другим посетителям площадки на технику, которая подвела его в самый неподходящий момент. По словам мужчины, это произошло во время важного онлайн-совещания практически с полусотней сотрудников.

«Обычно я полностью отключаю микрофон на гарнитуре, но сегодня я обедал во время совещания, а потому на всякий случай отключил его еще и в интерфейсе самой программы. Во всяком случае, я так думал. Примерно через 45 минут после начала онлайн-встречи, когда менеджер проекта объяснял причины срыва дедлайнов, я, думая, что нахожусь в безопасности в своем коконе молчания, очень громко и глубоко вздохнул, пробормотав следом: "Боже мой, давай уже ближе к делу, всем плевать"», — написал автор.

Микрофон не просто уловил эту фразу и выдал ее в эфир: программа еще и автоматически сделала активной камеру AmaraMehdi, показав его лицо крупным планом всем участникам совещания. Благодаря этому они точно поняли, кто произнес колкость в адрес руководителя.

«Тишина была оглушительной. Менеджер замолчал на целых пять секунд. Никто ничего не говорил, а потом он просто продолжил свой доклад. Это случилось пару часов назад. С тех пор я не проверял сообщения от коллег. Подумываю инсценировать свою смерть и переехать жить на ферму», — пошутил автор.

Ранее другой мужчина забыл отключить микрофон во время совещания по видеосвязи и возмутил коллег оскорбительным заявлением. В опубликованном ролике можно видеть, как в ходе онлайн-встречи один из участников эмоционально заканчивает свою речь, после чего коллега называет его идиотом.

