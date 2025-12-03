Стало известно о продвижении российских войск на запорожском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвижение в Гуляйполе. Об этом стало известно из Telegram-канала «Иди и смотри».
«Российские штурмовики наступают в Гуляйполе и окрестностях», — сообщил источник канала.
Также отмечается, что Гуляйполе имеет особое логистическое значение для Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.
Ранее стало известно, что ВС России нанесли в Гуляйполе серию массированных ударов фугасными авиабомбами. В результате за сутки было уничтожено почти 50 украинских бойцов.