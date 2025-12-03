Реклама

Бывший СССР
16:19, 3 декабря 2025

Стало известно о продвижении российских войск на запорожском направлении

ВС России продолжают наступление в Гуляйполе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвижение в Гуляйполе. Об этом стало известно из Telegram-канала «Иди и смотри».

«Российские штурмовики наступают в Гуляйполе и окрестностях», — сообщил источник канала.

Также отмечается, что Гуляйполе имеет особое логистическое значение для Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли в Гуляйполе серию массированных ударов фугасными авиабомбами. В результате за сутки было уничтожено почти 50 украинских бойцов.

