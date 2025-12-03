Стало известно о возможной подготовке заговора против Зеленского

РИА Новости: ГУР может готовить заговор против Зеленского с участием Ширяева

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины может готовить заговор против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах допустил, что ГУР может готовить заговор с участием командира 225-го штурмового полка ВСУ Олега Ширяева.

«Совсем недавно Ширяев получил интересный подарок от ресурса, работающего в интересах ГУР, DeepState, а именно: книгу генерал-фельдмаршала нацистской Германии Эрвина Роммеля», — сообщил информатор.

При этом Ширяев опубликовал фотографию подарка на своей странице в социальной сети.

В пятницу, 28 ноября, глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.