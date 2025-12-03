Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:10, 3 декабря 2025Бывший СССР

Украина останется без важного на поле боя оружия от Чехии

Novinky: Танки Т-72М4CZ не подлежат ремонту, Украина останется без боевых машин
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Модернизация танков Т-72М4CZ в Чехии провалилась, ключевые компоненты управления огнем не подлежат ремонту и даже замене, что делает танки непригодными для эксплуатации. Соответственно, чешская армия не сможет передать боевую технику на Украину, сообщает чешское издание Novinky со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным издания, в текущем году танки проходили контрольные испытания много раз, но все они не принесли никаких положительных результатов. Чтобы ввести их в строй потребовались бы дополнительные инвестиции в систему управления огнем, что увеличило бы стоимость устаревшей платформы.

Кроме того, это стало бы и причиной задержки поставок примерно на два года. Соответственно, ремонтировать неремонтируемое — неэкономично.

Из-за таких проблем Минобороны Чехии готовят проект к полному закрытию.

Модернизировать танки Т-72М4CZ решили еще до начала специальной военной операции на Украине, когда у чешской армии не было средств на закупку новой техники, и ремонт старой стал единственным выходом из ситуации.

Ранее Украина заявила о желании получить от стран Европы миллиард евро для закупки оружия у Соединенных Штатов Америки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера спустя 5 часов завершились. О чем договорились политики?

    Сотрудник забыл отключить микрофон и опозорился на всю компанию

    Украине предрекли территориальные уступки под давлением США

    Путин и Уиткофф обсудили территориальный вопрос

    Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа

    Ушаков рассказал о следующем этапе переговоров с Уиткоффом

    Украина останется без важного на поле боя оружия от Чехии

    Молодая надзирательница рассказала о сексе с заключенным

    Египет представил альтернативу HIMARS на советском шасси

    Ушаков раскрыл планы Уиткоффа после встречи в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok