Звезда фильмов «Три сестры» и «Над темной водой» ушла из жизни

Экс-жена Ефремова актриса Ксения Качалина скончалась на 55-м году жизни

Советская и российская актриса, известная многим по кинолентам «Три сестры» и «Над темной водой», Ксения Качалина ушла из жизни в 54 года. Об этом на своей страничке в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил коллега и друг актрисы, режиссер Алексей Агранович.

«Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — написал Агранович.

Последние годы Ксении Качалиной были нелегкими, ее часто подкарауливали журналисты в попытках сделать хотя бы один кадр бывшей супруги советского и российского актера Михаила Ефремова, пишет издание Woman.ru.

А несколько лет назад Качалина прекратила общение с матерью и многими знакомыми, стала практически изолирована от своего прежнего окружения.

