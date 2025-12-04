Число переговоров США по Украине за последние недели достигло максимума

NYT: Число переговоров США по Украине сейчас достигло максимума за три года

Число переговоров США по урегулированию конфликта на Украине сейчас достигло максимума за последние три года. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Американские официальные лица утверждают, что в ходе их попыток изложить предложения на бумаге и представить их [российскому лидеру Владимиру] Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому за последние несколько недель было проведено больше переговоров, чем за последние три года», — говорится в материале.

Как отмечает издание, хотя многие наблюдатели ожидали, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге потеряет интерес к попыткам урегулирования, в последние недели он лишь удвоил свои усилия. По-видимому, уточняет газета, американский лидер убежден в том, что изнурительные неудачи Украины на полях сражений и растущие издержки Москвы от затяжного конфликта подтолкнут обе стороны к соглашению.

Ранее стало известно, что на данным момент Россия и США параллельно обсуждают четыре отдельных элемента соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Один из них касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, а другие охватывают территориальные вопросы, экономическое сотрудничество и более широкие вопросы европейской безопасности.