08:05, 4 декабря 2025Мир

Раскрыты основные темы переговоров России и США по Украине

NYT: Россия и США параллельно обсуждают четыре элемента соглашения по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Global Look Press

На данным момент Россия и США параллельно обсуждают четыре отдельных элемента соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, один из них касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, таких как ограничения будущей численности ее армии, мирного времени и дальности полета ракет.

«Другие охватывают территориальные вопросы, экономическое сотрудничество и более широкие вопросы европейской безопасности», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следовало пойти на мирное соглашение еще в феврале 2025 года после того, как у украинского лидера Владимира Зеленского состоялась встреча с ним в Белом доме. Он отметил, что с того момента условия мира для Украины ухудшились.

