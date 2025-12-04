Реклама

07:39, 4 декабря 2025Мир

«Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

Трамп заявил, что условия урегулирования для Украины ухудшились со временем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Украине следовало пойти на мирное соглашение еще в феврале 2025 года после того, как у украинского лидера Владимира Зеленского состоялась встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил лидер США, комментируя процесс урегулирования.

Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал [Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования

Дональд Трамппрезидент США

Во время встречи в Белом доме в феврале между Зеленским и Трампом произошла перепалка. Американский лидер пригрозил, что если Украина не пойдет на сделку по урегулированию конфликта, то США полностью прекратят помощь Киеву.

Тогда глава Белого дома сказал, что у Украины «нет карт». Политик также заявил, что Киев ждут «большие проблемы», так как он знает о тяжелом положении его войск на фронте. В частности, он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими проблемами в сфере набора кадров и испытывают в этом вопросе дефицит.

США не тратят денег на Украину

Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на помощь Украине и не передает ни копейки, все вооружения закупаются по линии НАТО.

Нас не обкрадывают как при [экс-президенте США Джо] Байдене. Байден отдавал всем все, что у нас было, отдавал ракеты, все, что они хотели, бесплатно, безвозмездно, он просто понятия не имел, что делает

Дональд Трамппрезидент США

Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО смогли значительно увеличить закупки по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) у американских оборонных предприятий.

Также стало известно, что Киев получит оружие на 5 миллиардов долларов по инициативе PURL к концу 2025 года.

Трамп прокомментировал визит Уиткоффа в Москву

Американский лидер положительно оценил визит своих представителей — спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера — в Москву, заявив, что их встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо.

По словам Трампа, у его делегатов сложилось впечатление, что российский лидер хотел бы «положить конец войне». Однако глава Белого дома не стал прогнозировать к каким результатам приведет состоявшаяся в Москве встреча.

Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое

Дональд Трамппрезидент США

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продолжались почти пять часов. В переговорах с российской стороны также принимали участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Как отметил Ушаков, участники переговоров обсуждали несколько вариантов плана урегулирования конфликта на Украине. Представитель Кремля добавил, что территориальный вопрос обсуждался сторонами, но «пока компромисса найдено не было». Он обратил внимание на то, что ряд пунктов американского плана остаются неприемлемыми для российской стороны.

