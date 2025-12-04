Реклама

00:36, 4 декабря 2025Мир

Трамп оценил итоги встречи Уиткоффа и Путина в Москве

Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Путина в Москве прошла очень хорошо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил визит своих представителей — спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера — в Москву, заявив, что их встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла очень хорошо. Его слова приводит РИА Новости.

«Вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом», — заявил Трамп в ходе встречи в Белом доме.

В ночь с 2 на 3 декабря в Кремле состоялась встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов. В переговорах с российской стороны также принимали участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

