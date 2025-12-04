Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 4 декабря 2025Россия

Украина лишилась редкого вооружения из тайной поставки

ВС России уничтожили редкую хорватскую РСЗО Heron ВСУ в зоне спецоперации
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Лампа знаний / YouTube

В зоне специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились редкого вооружения — пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) M93A3 Heron производства Хорватии. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, вооружение уничтожили бойцы группировки войск «Центр», действующие в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Вблизи какого населенного пункта была уничтожена установка РСЗО, не уточняется.

Известно, что хорватская буксируемая установка Heron имеет 40 направляющих, предназначенных для неуправляемых реактивных снарядов калибром 70 миллиметров. С начала специальной военной операции это иностранное вооружение встречалось в сводках Минобороны лишь трижды — сегодня, 4 декабря, а также 3 мая и 25 марта 2025 года. Как отмечает портал «Военное обозрение», о поставке этих РСЗО не объявлялось, и она оставалась тайной до первого случая уничтожения Heron в марте. Сколько всего РСЗО этой модели находится на вооружении ВСУ, неизвестно.

Ранее сообщалось, что российские военные в зоне СВО успешно притворились асфальтом и благодаря этому смогли выполнить боевую задачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Крупнейшее обновление Samsung слили в сеть

    ЮАР взяла паузу в G20 из-за США

    В России продолжили падать курсы доллара и евро

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Покупкой активов «Лукойла» заинтересовалась компания из Венгрии

    Одна валюта рекордно ослабела к рублю

    Туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

    Обнаружен скрытый разрушитель здоровья сосудов

    Зеленский понадеялся на помощь члена ЕС с потерянными территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok