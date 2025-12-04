ВС России уничтожили редкую хорватскую РСЗО Heron ВСУ в зоне спецоперации

В зоне специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились редкого вооружения — пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) M93A3 Heron производства Хорватии. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, вооружение уничтожили бойцы группировки войск «Центр», действующие в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Вблизи какого населенного пункта была уничтожена установка РСЗО, не уточняется.

Известно, что хорватская буксируемая установка Heron имеет 40 направляющих, предназначенных для неуправляемых реактивных снарядов калибром 70 миллиметров. С начала специальной военной операции это иностранное вооружение встречалось в сводках Минобороны лишь трижды — сегодня, 4 декабря, а также 3 мая и 25 марта 2025 года. Как отмечает портал «Военное обозрение», о поставке этих РСЗО не объявлялось, и она оставалась тайной до первого случая уничтожения Heron в марте. Сколько всего РСЗО этой модели находится на вооружении ВСУ, неизвестно.

Ранее сообщалось, что российские военные в зоне СВО успешно притворились асфальтом и благодаря этому смогли выполнить боевую задачу.