Боец ВС РФ Уралбаев: Военные смогли выполнить задачу, притворившись асфальтом

Во время работы в Шахтерском районе Красноармейска российские военные успешно притворились асфальтом. Об этом корреспонденту «Известий» Александру Сафиулин сообщил боец Вооруженных сил России Тельман Уралбаев.

По словам Уралбаева, в этом районе российские военные перемещались ночью и почти не скрывались, так как на фоне нагретого асфальта их не было видно в тепловизоры дронов. В итоге бойцы смогли выполнить боевую задачу в зоне СВО.

«Ночью нагретая дорога была, и человек без пончо, без антидронового одеяла, выходил просто на дорогу, сливался с ней и шел, смело шел», — рассказал он.

Ранее российский военный корреспондент Дмитрий Селезнев оценил шансы скорого завершения спецоперации. По его словам, СВО — хотя и закончится победой России — будет долгой и изнурительной, несмотря на прошедшие переговоры России и США.