Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:06, 4 декабря 2025Россия

Российские военные в зоне СВО успешно притворились асфальтом

Боец ВС РФ Уралбаев: Военные смогли выполнить задачу, притворившись асфальтом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во время работы в Шахтерском районе Красноармейска российские военные успешно притворились асфальтом. Об этом корреспонденту «Известий» Александру Сафиулин сообщил боец Вооруженных сил России Тельман Уралбаев.

По словам Уралбаева, в этом районе российские военные перемещались ночью и почти не скрывались, так как на фоне нагретого асфальта их не было видно в тепловизоры дронов. В итоге бойцы смогли выполнить боевую задачу в зоне СВО.

«Ночью нагретая дорога была, и человек без пончо, без антидронового одеяла, выходил просто на дорогу, сливался с ней и шел, смело шел», — рассказал он.

Ранее российский военный корреспондент Дмитрий Селезнев оценил шансы скорого завершения спецоперации. По его словам, СВО — хотя и закончится победой России — будет долгой и изнурительной, несмотря на прошедшие переговоры России и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    ЮАР взяла паузу в G20 из-за США

    В России продолжили падать курсы доллара и евро

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Покупкой активов «Лукойла» заинтересовалась компания из Венгрии

    Одна валюта рекордно ослабела к рублю

    В России объявлены цены на полноприводный Tenet T4

    Туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

    Обнаружен скрытый разрушитель здоровья сосудов

    Зеленский понадеялся на помощь члена ЕС с потерянными территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok