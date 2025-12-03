Военкор Селезнев: СВО будет долгой и изнурительной несмотря на переговоры с США

Специальная военная операция (СВО) продолжится и будет долгой и изнурительной, несмотря на переговоры России и США. Об этом заявил российский военный корреспондент Дмитрий Селезнев, его слова приводит портал WarGonzo в Telegram.

Военкор заявил, что шансов на быстрое завершение конфликта нет, так как этому будет препятствовать Украина.

«Они (власти Украины — прим. «Ленты.ру») не могут понять, что следующие территориальные уступки, которых от них потребуют, будут еще больше. (...) Не будет никаких чудес, "xoхол думкою не разбогатеет"», — оценил вероятность скорого завершения боевых действий после переговоров Селезнев.

Также, по его словам, ситуацию может изменить Европа, но итог вмешательства будет еще более плачевным — оно может завершиться ядерным ударом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин перед переговорами со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером был настроен трезво, жестко и оптимистично.