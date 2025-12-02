Описан настрой Путина на переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин перед переговорами со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером был настроен трезво, жестко и оптимистично. Так настрой российского лидера описал депутат Госдумы Петр Толстой, его слова приводятся в Telegram.

По словам политика, Путин выходит на переговоры с «широкой палитрой решений», реализовать которые главе государства помогут Вооруженные силы страны.

«[Решения] от "продвижения в тех направлениях, куда посчитает нужным наш Генштаб", до "отрезать Украину от моря" (...). Помогают ему в этом наши солдаты, офицеры и все, кого объединяет идея безопасности страны на поколения вперед», — заявил Толстой.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным отправятся в одну из стран Европы. Уточняется, что там они встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским.