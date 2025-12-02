Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:40, 2 декабря 2025Россия

Описан настрой Путина на переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Депутат Толстой: Путин перед переговорами настроен трезво, жестко и оптимистично
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин перед переговорами со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером был настроен трезво, жестко и оптимистично. Так настрой российского лидера описал депутат Госдумы Петр Толстой, его слова приводятся в Telegram.

По словам политика, Путин выходит на переговоры с «широкой палитрой решений», реализовать которые главе государства помогут Вооруженные силы страны.

«[Решения] от "продвижения в тех направлениях, куда посчитает нужным наш Генштаб", до "отрезать Украину от моря" (...). Помогают ему в этом наши солдаты, офицеры и все, кого объединяет идея безопасности страны на поколения вперед», — заявил Толстой.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным отправятся в одну из стран Европы. Уточняется, что там они встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok