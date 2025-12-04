Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
00:50, 4 декабря 2025Культура

Иосиф Пригожин, Валерия, Клава Кока и Катя Iowa застряли в лифте

Super: Иосиф Пригожин, Валерия, Клава Кока и Катя Iowa застряли в лифте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Иосиф Пригожин и Валерия

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин, его супруга, певица Валерия, а также исполнительницы Клава Кока и Катя Iowa застряли в лифте в Доме музыки в Москве. Об этом сообщает Super.

Звезды провели в лифте около 40 минут в ожидании спасения. После этого Пригожин и Валерия описали изданию, как это произошло. Артистка отметила, что оказалась в такой ситуации впервые и успела понервничать.

«Кто бы мог подумать, что в Доме музыки можно застрять в лифте. Спасибо всем службам и директору зала, что оперативно отреагировали. Почти 40 минут там просидели — чуть не задохнулись», — заявил Пригожин.

Как сообщает Mash, вместо паники звезды устроили мини-концерт. Вскоре спасатели открыли двери. «Виноват оказался обычный перевес — для одного маленького лифта звезд оказалось слишком много», — говорится в публикации.

Ранее Пригожин потерял сознание на съемках. Во время записи ролика у него поднялось давление. Продюсер подчеркнул, что у него нет проблем со здоровьем, и раньше подобные вещи его не беспокоили. Он связал произошедшее с переутомлением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил итоги встречи Уиткоффа и Путина в Москве

    Раскрыта дата встречи Уиткоффа с украинской делегацией

    В Германии заявили о нежелании США финансировать Украину

    В Госдуме рассказали о появлении новой отметки в паспортах россиян

    В России захотели ограничить работу круглосуточных магазинов

    Россиянин на фронте занял место погибшего на СВО сына

    Трамп указал на ухудшение условий урегулирования для Украины

    «Ангел» Victoria's Secret снялась в ультракоротком платье для журнала

    Сексолог оценила влияние сна в разных комнатах на отношения

    В Европе признали отсутствие веры Запада в поражение России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok