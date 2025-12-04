Super: Иосиф Пригожин, Валерия, Клава Кока и Катя Iowa застряли в лифте

Продюсер Иосиф Пригожин, его супруга, певица Валерия, а также исполнительницы Клава Кока и Катя Iowa застряли в лифте в Доме музыки в Москве. Об этом сообщает Super.

Звезды провели в лифте около 40 минут в ожидании спасения. После этого Пригожин и Валерия описали изданию, как это произошло. Артистка отметила, что оказалась в такой ситуации впервые и успела понервничать.

«Кто бы мог подумать, что в Доме музыки можно застрять в лифте. Спасибо всем службам и директору зала, что оперативно отреагировали. Почти 40 минут там просидели — чуть не задохнулись», — заявил Пригожин.

Как сообщает Mash, вместо паники звезды устроили мини-концерт. Вскоре спасатели открыли двери. «Виноват оказался обычный перевес — для одного маленького лифта звезд оказалось слишком много», — говорится в публикации.

Ранее Пригожин потерял сознание на съемках. Во время записи ролика у него поднялось давление. Продюсер подчеркнул, что у него нет проблем со здоровьем, и раньше подобные вещи его не беспокоили. Он связал произошедшее с переутомлением.

