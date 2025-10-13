Продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание на съемках интервью

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание на съемках интервью для канала главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Об этом сообщает Super.ru.

По словам Пригожина, во время записи ролика у него поднялось давление. Продюсер подчеркнул, что у него нет проблем со здоровьем, и раньше подобные вещи его не беспокоили. После съемок медиаменеджер прошел обследование.

«Я обследовался сразу в тот же день, поехал после интервью. Ну там то ли атмосфера была, то ли в воздухе что-то было, не знаю», — рассказал Пригожин. Сам он связал недомогание с переутомлением.

