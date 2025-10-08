Культура
12:43, 8 октября 2025

Пригожин назвал Пугачеву диктатором

Продюсер Пригожин заявил, что певица Алла Пугачева была диктатором в шоу-бизнесе
Ольга Коровина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Алла Пугачева была абсолютным диктатором в шоу-бизнесе. Об этом он рассказал в интервью блогеру Наталье Гасанхановой.

Медиаменеджер подчеркнул, что считает Пугачеву талантливой артисткой, которая внесла большой вклад в индустрию музыки. В то же время он раскритиковал личностные качества исполнительницы. По словам продюсера, певица не может рассуждать на темы совести и порядочности.

«Я знаю многие вещи, которые не позволяют ей говорить про совесть. Она была абсолютным диктатором в шоу-бизнесе», — пояснил Пригожин.

Ранее Пригожин прокомментировал интервью Пугачевой проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Продюсер посчитал, что никто не заставлял Примадонну уезжать из России. Он также раскритиковал слова певицы о том, что она вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери, чтобы сделать исполнителя популярным.

