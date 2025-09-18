Культура
14:14, 18 сентября 2025Культура

Пригожин усомнился в словах Пугачевой об отъезде из России

Продюсер Пригожин: Пугачеву никто не заставлял уезжать из России
Ольга Коровина

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью певицы Аллы Пугачевой проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

Пригожин отметил, что хорошо относится к Пугачевой как к артистке. В то же время он не согласился с некоторыми высказываниями исполнительницы. В частности, продюсер посчитал, что никто не заставлял Примадонну уезжать из России.

«Она никогда никому ничего хорошего не сделала, потому что решала исключительно свои задачи. Она жила так, как хотела. Ее из страны никто не выгонял», — добавил медиаменеджер.

Собеседник издания также раскритиковал слова певицы о том, что она вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери, чтобы сделать исполнителя популярным. «Получается, мы все просто дурачки. Мы-то верили, что у них любовь, а это был проект», — возмутился Пригожин.

Ранее сообщалось, что Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за слов о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве в интервью. По данным Shot, поводом для возбуждения дела могут стать слова артистки о том, что Дудаев был «порядочным человеком», и другие высказывания о нем в положительном ключе.

