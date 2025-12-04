Реклама

15:41, 4 декабря 2025

Макрон и Мерц предупредили Зеленского о предательстве США

Spiegel: Макрон и Мерц предупредили Зеленского о предательстве со стороны США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским выразили глубокое недоверие к США и предупредили Киев о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона. Расшифровка беседы оказалась в распоряжении Der Spiegel.

«Существует вероятность, что США предают Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности», — заявил Макрон, добавив, что Зеленского может ждать «большая опасность».

Мерц согласился с французским лидером, отметив, что президенту Украины следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни». «Они играют в игры, как с вами, так и с нами», — сказал он, предположительно имея ввиду спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Ранее газета El País сообщила, что европейские политики опасаются резкого разрыва дипломатических отношений с США. По данным издания, в Европе сомневаются, что не расположенный к ним благосклонно Трамп будет и дальше поддерживать Киев.

