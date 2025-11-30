Мир
В Европе испугались возможности резкого разрыва дипломатических отношений с США

El País: В ЕС усомнились, что США и дальше будут поддерживать Киев
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Европейские политики испугались возможности резкого разрыва дипломатических отношений с США. Об этом сообщает El País.

В Европе усомнились, что не расположенный к ним благосклонно президент США Дональд Трамп будет и дальше поддерживать Киев. А в одиночку Евросоюз (ЕС) не потянет эту задачу. На этом фоне ЕС вынужден идти на компромиссы с США, указано в материале. El País также назвал США «угрозой и противником» для Европы.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своей непримиримой позицией по вопросу уступок России мешают президенту США подтолкнуть Украину и Россию к скорейшему заключению мирной сделки.

