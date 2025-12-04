Мизулина свяжется с Роскомнадзором из-за блокировки Roblox

Мизулина направит в Роскомнадзор письма с жалобами на блокировку Roblox

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ), член Общественной палаты России Екатерина Мизулина отреагировала на блокировку в стране популярной игры Roblox. О ситуации она высказалась в своем Telegram-канале.

По ее словам, ей за день пришло более 25 тысяч жалоб. Она пообещала собрать полученные сообщения и направить их в профильное ведомство. «В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много», — отметила она.

Также Мизулина уточнила, что ни она лично, ни ее организация не принимали участия в принятии решений по ограничению тех или иных приложений на территории РФ. «Хочу четко пояснить один момент. Все решения по блокировке ресурсов принимает Роскомнадзор», — резюмировала глава ЛБИ.

Роскомнадзор заблокировал Roblox 3 декабря. Как объяснили в ведомстве, поводом стало распространение на платформе материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также другого запрещенного контента.