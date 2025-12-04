Путин высказался о поиске путей решения конфликта на Украине

Путин назвал поиск путей решения конфликта на Украине сложной работой

Президент России Владимир Путин назвал поиск путей решения конфликта на Украине сложной работой. Об этом он заявил в интервью телеканалу India Today.

«Это сложная работа, это сложная миссия», — сказал он.

Комментируя прошедшие в Москве переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, Путин подчеркнул, что обсуждались вопросы, с которыми Россия не согласна. При этом глава государства охарактеризовал встречу как очень полезную и необходимую.

В беседе с индийским телеканалом президент России также заявил, что Россия в любом случае установит контроль над Донбассом и Новороссией — либо вооруженным путем, либо «если украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать».