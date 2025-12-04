Реклама

10:40, 4 декабря 2025Россия

Путин высказался о поиске путей решения конфликта на Украине

Путин назвал поиск путей решения конфликта на Украине сложной работой
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал поиск путей решения конфликта на Украине сложной работой. Об этом он заявил в интервью телеканалу India Today.

«Это сложная работа, это сложная миссия», — сказал он.

Комментируя прошедшие в Москве переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, Путин подчеркнул, что обсуждались вопросы, с которыми Россия не согласна. При этом глава государства охарактеризовал встречу как очень полезную и необходимую.

В беседе с индийским телеканалом президент России также заявил, что Россия в любом случае установит контроль над Донбассом и Новороссией — либо вооруженным путем, либо «если украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать».

