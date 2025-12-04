Реклама

13:35, 4 декабря 2025

Родовые захоронения нашли в российском регионе

Археологи нашли в Ингушетии родовые захоронения доисламской эпохи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: smotrim.ru

Археологи обнаружили на территории башенного комплекса Герити в Ингушетии древние родовые захоронения, самые ранние из которых относятся к доисламской эпохе. Об этом сообщает телеканал «Россия Культура».

В одном из некрополей нашли останки более 20 человек. Генеральный директор школы каменщиков-реставраторов Рамзан Султыгов рассказал, что для начала специалисты брали пробы и анализы, чтобы сравнить их с живыми представителями тейпа.

Особое внимание ученых привлекло детское погребение, рядом с которым находились останки женщины, предположительно, матери. Эта находка стала отправной точкой для масштабных раскопок. Известно, что из могильника были похищены артефакты, в связи с чем представители рода собрали добровольцев для круглосуточной охраны.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в горном Джейрахском районе Ингушетии средневековую башню. Этнограф и сотрудник Археологического центра имени Е. И. Крупнова Алихан Дозариев рассказал, что он исследовал участок на территории комплекса Герити, который ранее не вызывал у него вопросов. Проанализировав угол сооружения, специалист пришел к выводу, что обнаружил остатки боевой башни.

