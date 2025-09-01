Моя страна
19:41, 1 сентября 2025

В Ингушетии нашли средневековую сенсацию

ТАСС: В Ингушетии нашли остатки средневековой боевой башни
Мария Винар

Фото: Иван Губский / ТАСС

Археологи нашли в горном Джейрахском районе Ингушетии средневековую башню. Об этом сообщает ТАСС.

Этнограф и сотрудник Археологического центра им. Е. И. Крупнова Алихан Дозариев рассказал, что он исследовал участок на территории комплекса Герити, который ранее не вызывал у него вопросов. Проанализировав угол сооружения, специалист пришел к выводу, что обнаружил остатки боевой башни. По его словам, на это указывает каменный мешок, толщина и наклон стен, а также пересеченная кладка камней в углах на протяжении 80-90 сантиметров.

«Чтобы окончательно подтвердить наше предположение, необходимо провести раскопки одного из углов, что позволит определить точные размеры объекта. Подтверждение этого открытия станет настоящей сенсацией, поскольку в ранних научных работах о боевой башне в Герити не упоминается», — отметил Дозариев.

В то же время его коллега, генеральный директор школы каменщиков-реставраторов «Наследие» Рамзан Султыгов добавил, что наличие башни свидетельствует о том, что в горах жили не только ремесленники, но и воины. «До сих пор было известно, что в Герити проживали искусные мастера, чьи кожевенные изделия — пояса, конская сбруя, обувь, элементы воинского снаряжения — высоко ценились далеко за пределами края. Обнаружение боевой башни добавляет новый аспект к пониманию жизни этого поселения», — объяснил он.

В июне сообщалось, что в башенном комплексе Нижний Пуй в Ингушетии нашли склепы с сокровищами.

