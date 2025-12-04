Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:07, 4 декабря 2025Россия

Ударивший ногой по лицу российскую пенсионерку курьер объяснился

Ударивший ногой по лицу пенсионерку в Новосибирске курьер заявил об оскорблении
Майя Назарова

Фото: Пресс-центр МВД России

В Новосибирске курьер, ударивший ногой по лицу пенсионерку в подземном переходе, объяснился после задержания. Он заявил, что напал на пожилую женщину, поскольку его якобы оскорбили, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как выяснило российское агентство, бывший сотрудник службы доставки «Купер» уже признал свою вину. Мужчине 28 лет, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, отметил собеседник, знакомый с ситуацией.

До этого сообщалось, что ударивший пенсионерку по лицу новосибирский курьер состоит на учете у психиатра. Его диагноз медики не раскрыли.

Курьер напал на пожилую женщину в подземном переходе на площади Ленина. От сильного удара в лицо россиянка упала и ударилась головой о пол и стену.

В компании «Купер» спустя день объявили, что уволили хулигана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с заявлением по Украине

    Массированный удар ФАБ по позициям ВСУ у Гуляйполя попал на видео

    Стало известно об ударе ВС России «Искандером» по зданию СБУ

    Репортер пережила нападение птицы во время съемок и показала лицо в крови

    Названа дата совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции Путина

    Темпы подорожания новостроек в 2026 году оценили

    Названы ответственные за атаки ВСУ на юг России

    На Западе обратили внимание на слова Трампа о Путине

    Ударивший ногой по лицу российскую пенсионерку курьер объяснился

    Папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok