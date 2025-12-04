Ударивший ногой по лицу российскую пенсионерку курьер объяснился

Ударивший ногой по лицу пенсионерку в Новосибирске курьер заявил об оскорблении

В Новосибирске курьер, ударивший ногой по лицу пенсионерку в подземном переходе, объяснился после задержания. Он заявил, что напал на пожилую женщину, поскольку его якобы оскорбили, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как выяснило российское агентство, бывший сотрудник службы доставки «Купер» уже признал свою вину. Мужчине 28 лет, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, отметил собеседник, знакомый с ситуацией.

До этого сообщалось, что ударивший пенсионерку по лицу новосибирский курьер состоит на учете у психиатра. Его диагноз медики не раскрыли.

Курьер напал на пожилую женщину в подземном переходе на площади Ленина. От сильного удара в лицо россиянка упала и ударилась головой о пол и стену.

В компании «Купер» спустя день объявили, что уволили хулигана.