16:39, 3 декабря 2025Россия

Ударивший пожилую россиянку ногой по лицу курьер оказался психически больным

Ударивший пенсионерку по лицу новосибирский курьер состоит на учете у психиатров
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Курьер из Новосибирска, ударивший ногой по лицу пенсионерку, оказался психически больным. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По его данным, 28-летний мужчина состоит на учете у психиатров. Как выяснили авторы поста, до обычной жизни его допустили врачи. Диагноз курьера не уточнятся.

Ранее в МВД сообщили о задержании напавшего на пожилую женщину россиянина. Мужчина пытался покинуть Новосибирск, но был пойман на железнодорожном вокзале. В ведомстве также опровергли информацию об иностранном гражданстве у подозреваемого.

О нападении курьера из Новосибирска на пенсионерку стало известно 2 декабря. По данным СМИ, мужчина ударил пожилую женщину ногой по лицу, из-за чего та упала, ударившись об пол и стену.

Нападавший оказался сотрудником службы доставки «Купер». В ее пресс-службе пояснили, что в момент происшествия мужчина не находился на смене. Компания осудила действия работника и подчеркнула, что он уже уволен. Все материалы и данные, которыми располагала организация, были переданы правоохранителям.

