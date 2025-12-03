В российском городе курьер ударил ногой по лицу пенсионерку и поплатился

В Новосибирске курьер ударил ногой по лицу пенсионерку, его ищет полиция

В Новосибирске курьер ударил ногой по лицу пенсионерку в подземном переходе и поплатился. По данным портала Ngs.ru, его ищет полиция.

Пожилая россиянка от неожиданности упала и сильно ударилась об пол и стену. Обидчик горожанки беспрепятственно последовал дальше. Мотивы его нападения неизвестны.

В пресс-службе МВД заявили, что начали проводить проверку по факту случившегося. Кроме того, компания «Купер», в которой работал курьер, ударивший бабушку, уволила сотрудника.

В организации пояснили, что в момент нападения курьер не выполнял доставку и не представлял сервис. «"Купер" решительно осуждает действия курьера, фигурирующего в инциденте. Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено. Все материалы и данные, которыми располагает "Купер", незамедлительно переданы в МВД. Мы продолжаем оказывать полное содействие и настаиваем на оперативной и максимально строгой правовой оценке его действий в рамках закона», — заявили в компании.

Там добавили, что дополнительно «Купер» начал детальную проверку всех курьеров и усилил процедуры отбора, контроля и реагирования.

Произошедшим также заинтересовались в новосибирской прокуратуре.

