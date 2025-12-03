Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:20, 3 декабря 2025Россия

В российском городе курьер ударил ногой по лицу пенсионерку и поплатился

В Новосибирске курьер ударил ногой по лицу пенсионерку, его ищет полиция
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске курьер ударил ногой по лицу пенсионерку в подземном переходе и поплатился. По данным портала Ngs.ru, его ищет полиция.

Пожилая россиянка от неожиданности упала и сильно ударилась об пол и стену. Обидчик горожанки беспрепятственно последовал дальше. Мотивы его нападения неизвестны.

В пресс-службе МВД заявили, что начали проводить проверку по факту случившегося. Кроме того, компания «Купер», в которой работал курьер, ударивший бабушку, уволила сотрудника.

В организации пояснили, что в момент нападения курьер не выполнял доставку и не представлял сервис. «"Купер" решительно осуждает действия курьера, фигурирующего в инциденте. Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено. Все материалы и данные, которыми располагает "Купер", незамедлительно переданы в МВД. Мы продолжаем оказывать полное содействие и настаиваем на оперативной и максимально строгой правовой оценке его действий в рамках закона», — заявили в компании.

Там добавили, что дополнительно «Купер» начал детальную проверку всех курьеров и усилил процедуры отбора, контроля и реагирования.

Произошедшим также заинтересовались в новосибирской прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина ворвался в чужую квартиру, избил пенсионерку и вылез на подоконник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Кавказская страна потребовала извинений

    Известную телеведущую обязали оплатить ремонт соседям

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok