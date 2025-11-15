Разъяренный незнакомец ворвался в квартиру пожилой россиянки и жестоко избил ее

В Подмосковье мужчина ворвался в квартиру к пенсионерке и избил ее

В Подмосковье мужчина ворвался в чужую квартиру, избил пенсионерку и вылез на подоконник. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, в Звенигороде разъяренный мужчина ворвался в жилой комплекс и стал прорываться в квартиры. Пожилая хозяйка забыла закрыть дверь и встретилась на пороге с незнакомцем. Он сильно избил ее: у потерпевшей пробита голова и сломан нос.

Когда к дому приехала полиция и МЧС, мужчина вылез на подоконник. С ним пытались вести переговоры, но он не шел на контакт. Известно, что полиция начала проверку произошедшего, нападавший не выжил.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае 24-летнего местного жителя обвинили в расправе над беременной сожительницей.