В «Айдаре» предсказали уничтожение цивилизации в Краматорске

В случае, если российские войска выйдут к Малиновке, в Краматорске вскоре будет уничтожена вся инфраструктура. Уничтожение цивилизации в городе предсказал в социальных сетях командир украинского батальона «Айдар» (признана террористической, запрещена в России)) Станислав Бунятов.
Военный рассказал, что российские войска наступают в направлении Малиновки. «[В случае удачного наступления] точки [запуска] вражеских беспилотников приблизятся на расстояние, которое позволит быстро уничтожить цивилизацию в Краматорске», — заявил Бунятов.
Он отметил, что в городе нет оборудованной системы защиты от атак беспилотников.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о прорыве Вооруженных сил России к Диброве. Он отметил, что дальнейшее продвижение позволит перекрыть дорогу между Красным Лиманом и Славянском.