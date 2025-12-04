Реклама

17:29, 4 декабря 2025Бывший СССР

В «Айдаре» предсказали уничтожение цивилизации в Краматорске

Командир «Айдара» Бунятов: В Краматорске вскоре будет уничтожена вся цивилизация
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Фото: Антон Круглов / РИА Новости

В случае, если российские войска выйдут к Малиновке, в Краматорске вскоре будет уничтожена вся инфраструктура. Уничтожение цивилизации в городе предсказал в социальных сетях командир украинского батальона «Айдар» (признана террористической, запрещена в России)) Станислав Бунятов.

Военный рассказал, что российские войска наступают в направлении Малиновки. «[В случае удачного наступления] точки [запуска] вражеских беспилотников приблизятся на расстояние, которое позволит быстро уничтожить цивилизацию в Краматорске», — заявил Бунятов.

Он отметил, что в городе нет оборудованной системы защиты от атак беспилотников.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о прорыве Вооруженных сил России к Диброве. Он отметил, что дальнейшее продвижение позволит перекрыть дорогу между Красным Лиманом и Славянском.

