21:39, 4 декабря 2025Мир

В Италии оценили слова Путина о войне с Европой

Ферреро: Россию пытаются представить стремящейся к войне с Европой страной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Заголовки итальянских СМИ после слов президента России Владимира Путина о нежелании Москвы воевать с Европой представляют собой пример позорной дезинформации. Об этом заявил политик Паоло Ферреро в статье для издания Il Fatto Quotidiano.

По его словам, Украина «явно проигрывает» в конфликте с Россией и не сможет удерживать фронт, из-за чего у Европы есть два пути: перейти к мирным переговорам или добиться эскалации с участием НАТО. Журналист уверен, что руководство Европейского союза (ЕС) и большинство стран Европы делают ставку на второй вариант.

«Это происходит не впервые, но речь идет не о мелочи, потому что мы находимся на решающем этапе украинского конфликта, и важно понимать, что на самом деле происходит. Под прямым участием я имею в виду, что они не только поставят вооружение, но и отправят своих солдат. То есть Италия и Европа вступают в войну против России», — считает Ферреро.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отреагировал на речи политиков в Европе о войне с Россией, заявив, что такого развития событий допустить нельзя. «Наш опыт учит, что победить нас все равно не получится никому, но, чтобы это в очередной раз понять, всем приходится платить огромную цену», — сказал он.

