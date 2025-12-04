В России отреагировали на заявления Европы о новой войне

Сенатор Косачев: Нельзя допустить войны, о которой говорят политики в Европе

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отреагировал на речи политиков в Европе о войне с Россией, заявив, что такого развития событий допустить нельзя. Слова сенатора приводит РИА Новости.

Российский политик назвал крайне тревожной тенденцию, когда политические силы в Европе стали считать вероятность новой войны неизбежной.

«Великая Отечественная война — это не только память, но и важнейший урок. Долгое время после нее люди говорили о послевоенном времени, но наши дни стали называть предвоенными», — обозначил Косачев.

Сенатор призвал не допустить войны, добавив, что в ней не заинтересованы народы ни одной из сторон.

«Наш опыт учит, что победить нас все равно не получится никому, но, чтобы это в очередной раз понять, всем приходится платить огромную цену, а в ядерный век она может приобрести экзистенциальный характер», — заключил собеседник агентства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сделал заявление о подготовке Европы к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году. Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, предположил, что конфликт может начаться раньше.