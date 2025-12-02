В Европе предупредили о подготовке к войне с Россией. Последствия такого конфликта сочли катастрофой планетарного масштаба

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Европа сейчас готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что, согласно стратегическим документам Евросоюза (ЕС), европейские страны должны находиться в полной боевой готовности к 2029 году. Дипломат обратился к согражданам, призвав их принять участие в парламентских выборах в следующем году и «не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны».

Министр отметил, что в ближайшие годы главный вопрос будет заключаться в том, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента.

В России предупредили о планетарной катастрофе в случае войны

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз начали готовиться к большой войне с Россией. Он уточнил, что страны НАТО запугивают своих граждан несуществующими планами Кремля напасть на членов альянса.

Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО

Денис Гончар посол России в Бельгии

Дипломат добавил, что Москва не стремится к противостоянию, а вместе с единомышленниками работает над строительством общей архитектуры безопасности в Евразии.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что действительно имеются основания полагать, что Европа готовится к большой войне с Россией, однако Западу следует учесть катастрофические последствия планетарного масштаба. «Они готовятся к третьей мировой войне и уничтожению земного шара. Это должен понимать наш противник в лице западных стран, да и Соединенных Штатов тоже. Если будет большая война с Россией, как сказал наш посол, то это синоним третьей мировой войны, которая, как известно, закончится ядерной зимой и исчезновением человечества», — прокомментировал он.

Законотворец отметил, что признаком подготовки Европы к войне является комплекс недружественных действий, которые проводятся у границ России. Сюда он включил военные учения, пролет иностранных бомбардировщиков и самолетов-разведчиков, а также проход военных кораблей — носителей ядерного оружия и переброс вооружения из США в Европу, невзирая на миролюбивые заявления.

В Германии рассказали о последнем мирном лете

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Однако, добавил он, сейчас есть и те, кто считает, что конфликт может разгореться уже в 2028 году.

Некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето Борис Писториус министр обороны Германии

Писториус призвал лучше оснастить вооруженные силы стран НАТО для возможных боевых действий против России, подчеркнув, однако, что альянс и сейчас обладает значительным потенциалом сдерживания «как в конвенциональном, так и в ядерном плане».

Ранее стало известно, что власти ФРГ уже несколько лет тайно разрабатывают масштабный план на случай военного противостояния с Россией. По нему, порядка 800 тысяч военных из Германии, США и других стран альянса будут использовать немецкую инфраструктуру для переброски сил на восток.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков пояснил, что эти планы Германии говорят о подготовке Европой «инфраструктуры войны». Политик выразил уверенность, что Евросоюз не видит иного пути восстановить свою роль в мире, кроме как через военный конфликт с Россией.