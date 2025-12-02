Европа сейчас готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что, согласно стратегическим документам Евросоюза (ЕС), европейские страны должны находиться в полной боевой готовности к 2029 году. Дипломат обратился к согражданам, призвав их принять участие в парламентских выборах в следующем году и «не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны».
Министр отметил, что в ближайшие годы главный вопрос будет заключаться в том, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента.
В России предупредили о планетарной катастрофе в случае войны
Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз начали готовиться к большой войне с Россией. Он уточнил, что страны НАТО запугивают своих граждан несуществующими планами Кремля напасть на членов альянса.
Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО
Дипломат добавил, что Москва не стремится к противостоянию, а вместе с единомышленниками работает над строительством общей архитектуры безопасности в Евразии.
Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что действительно имеются основания полагать, что Европа готовится к большой войне с Россией, однако Западу следует учесть катастрофические последствия планетарного масштаба. «Они готовятся к третьей мировой войне и уничтожению земного шара. Это должен понимать наш противник в лице западных стран, да и Соединенных Штатов тоже. Если будет большая война с Россией, как сказал наш посол, то это синоним третьей мировой войны, которая, как известно, закончится ядерной зимой и исчезновением человечества», — прокомментировал он.
Законотворец отметил, что признаком подготовки Европы к войне является комплекс недружественных действий, которые проводятся у границ России. Сюда он включил военные учения, пролет иностранных бомбардировщиков и самолетов-разведчиков, а также проход военных кораблей — носителей ядерного оружия и переброс вооружения из США в Европу, невзирая на миролюбивые заявления.
В Германии рассказали о последнем мирном лете
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Однако, добавил он, сейчас есть и те, кто считает, что конфликт может разгореться уже в 2028 году.
Некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето
Писториус призвал лучше оснастить вооруженные силы стран НАТО для возможных боевых действий против России, подчеркнув, однако, что альянс и сейчас обладает значительным потенциалом сдерживания «как в конвенциональном, так и в ядерном плане».
Ранее стало известно, что власти ФРГ уже несколько лет тайно разрабатывают масштабный план на случай военного противостояния с Россией. По нему, порядка 800 тысяч военных из Германии, США и других стран альянса будут использовать немецкую инфраструктуру для переброски сил на восток.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков пояснил, что эти планы Германии говорят о подготовке Европой «инфраструктуры войны». Политик выразил уверенность, что Евросоюз не видит иного пути восстановить свою роль в мире, кроме как через военный конфликт с Россией.