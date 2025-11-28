Мир
01:05, 28 ноября 2025Мир

Стало известно о подготовке ЕС к войне с Россией

Российский посол Гончар: ЕС и НАТО начали готовиться к большой войне с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз начали готовиться к большой войне с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Гончар уточнил, что страны НАТО начали запугивать своих граждан несуществующими планами Кремля напасть на членов альянса.

«Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО», — отметил он.

Дипломат добавил, что Москва не стремится к противостоянию, а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Он призвал лучше оснастить вооруженные силы стран альянса для возможных боевых действий.

    Все новости