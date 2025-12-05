Американец женился на студентке и породнился с семьей последнего китайского императора

Пользователь Reddit с ником Then_Air964 рассказал о том, как неожиданно для себя породнился с потомками последнего императора Китая Пу И, правившего страной с 1908 по 1924 год. По его словам, это выяснилось незадолго до его свадьбы с девушкой китайского происхождения, с которой он познакомился в американском медвузе.

«Я ничего не знала о ее семейной истории, пока мы не обручились. Мы начали встречаться еще в 2000-х, она была милой и умной девушкой, говорила практически без акцента. Поначалу, когда мы болтали о ее семье, она упоминала, что ее мать — профессор, а отец — президент корпорации из Шанхая. Она не афишировала истории своих бабушек и дедушек», — написал автор.

Однако, когда дело подошло к свадьбе, она все же призналась, что ее прабабушка по материнской линии была родной сестрой императора Пу И. Однако никакой материальной пользы столь близкое родство девушке не принесло. Более того, у ее отца было довольно тяжелое детство: в 1970-х и ему пришлось вырываться из нищеты. Правда, по словам автора, семейные связи ему в этом не помогали, а скорее, препятствовали.

«У ее семьи есть хорошо задокументированная родословная, а также контрабандный нефритовый кулон, документ о реабилитации от правительства КНР, выданный в 1970-х, фамильные каллиграфические кисти и написанная от руки кулинарная книга в придворном стиле. Она выросла в семье, велевшей ей не выставлять свое происхождение напоказ», — написал автор, добавив, что сейчас ему и его супруге больше 40 лет и они воспитывают троих детей в Нью-Йорке.

