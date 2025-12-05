Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:56, 5 декабря 2025Культура

Обманувший Долину мошенник представился ректором вуза

Долина рассказала, что мошенники связались с ней под видом ректора вуза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина эфире Первого канала рассказала, по какой схеме ее обманули мошенники.

По словам артистки, мошенники связались с ней под видом ректора вуза, в котором она преподает. Певице звонили на личный телефон. Сначала ее убедили перевести деньги на «безопасные счета», а затем сообщили, что ее квартиру также собираются продать неизвестные. Артистка призналась, что поверила каждому слову звонивших.

Средства от продажи злоумышленники пообещали вернуть артистке. Долина отметила, что покупательница Полина Лурье поинтересовалась, почему квартира продается ниже рыночной стоимости. «Я ответила, что мне здесь тесновато и хочу поискать квартиру побольше», — сказала она.

Певица продала свое жилье в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей, но после оспорила сделку, заявив, что стала жертвой мошенников. Ей вернули квартиру, при этом избавив от необходимости возвращать деньги покупательнице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице квартиры

    Стали известны результаты жеребьевки ЧМ-2026

    Долина объяснила долгое молчание после скандала с квартирой

    Путин завершил двухдневный визит в Индию

    Военкоры сообщили об угрозе Краматорску

    На Западе сделали мрачный прогноз о Зеленском

    Обманувший Долину мошенник представился ректором вуза

    Долина рассказала о слежке за своей семьей со стороны мошенников

    При обысках у Ермака нашли множество оккультных предметов

    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции после слов Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok