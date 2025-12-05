Обманувший Долину мошенник представился ректором вуза

Долина рассказала, что мошенники связались с ней под видом ректора вуза

Народная артистка России Лариса Долина эфире Первого канала рассказала, по какой схеме ее обманули мошенники.

По словам артистки, мошенники связались с ней под видом ректора вуза, в котором она преподает. Певице звонили на личный телефон. Сначала ее убедили перевести деньги на «безопасные счета», а затем сообщили, что ее квартиру также собираются продать неизвестные. Артистка призналась, что поверила каждому слову звонивших.

Средства от продажи злоумышленники пообещали вернуть артистке. Долина отметила, что покупательница Полина Лурье поинтересовалась, почему квартира продается ниже рыночной стоимости. «Я ответила, что мне здесь тесновато и хочу поискать квартиру побольше», — сказала она.

Певица продала свое жилье в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей, но после оспорила сделку, заявив, что стала жертвой мошенников. Ей вернули квартиру, при этом избавив от необходимости возвращать деньги покупательнице.