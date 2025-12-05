Реклама

Экономика
19:22, 5 декабря 2025Экономика

Европейская страна решила пойти на новые уступки США

Bloomberg: Швейцария заявила, что готова пойти Трампу на уступки по тарифам
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Власти Швейцарии заявили, что готовы пойти на дополнительные уступки, если президент США Дональд Трамп еще сильнее снизит тарифы. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, правительство этой европейской страны готово еще сильнее снизить пошлины на импорт американской продукции, если Вашингтон готов к дальнейшему ослаблению тарифного противостояния. Впрочем, любые уступки по стороны Швейцарии должны быть совместимы с ее сельскохозяйственной политикой.

Ранее Берн уже согласился на инвестиции в размере 200 миллиардов долларов и на некоторое снижение пошлин со своей стороны. Кроме того, он решил предоставить США беспошлинные двусторонние тарифные квоты на 500 тонн говядины, 1000 тонн мяса бизона и 1500 тонн мяса птицы. Это, как отметило агентство, стало редким случаем смягчения барьеров в торговле сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, подобный шаг выглядит политически спорным, если принять во внимание силу местного фермерского лобби.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2025 года экономика Швейцарии сократилась на полпроцента из-за пошлин Трампа. Впрочем, пока показатели ее экономики все равно остаются лучше, чем у остальных европейских стран.

