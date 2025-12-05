ГАИ ответила на информацию об ужесточении требований к регистрации автомобилей

Госавтоинспекция (ГАИ) опровергла информацию об ужесточении требований к регистрации транспортных средств. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Опубликованная рядом СМИ информация о якобы планируемом введении норм, направленных на ограничение регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГАИ пояснили, что перечень оснований для регистрации автомобилей и ее прекращения установлен законом. К основаниям недопуска машин на дорогу срок эксплуатации не относится, добавили в Госавтоинспекции.

