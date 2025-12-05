Глава МИД Польши дал совет Зеленскому с помощью фразы «не упала бы корона»

Сикорский: У Зеленского не упала бы корона, если бы он встретился с Навроцким

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы запросить встречу с польским лидером Каролем Навроцким. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24.

«У Зеленского не упала бы корона с головы, если бы он, проезжая через Польшу, запросил визит в президентский дворец», — сказал дипломат.

В то же время Сикорский раскритиковал Навроцкого за требование к властям Украины проявить благодарность за оказанную помощь. «Такое навязчивое требование извинений и дани уважения в ситуации, когда они борются за свою жизнь, меня возмущает», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Польша хочет расширить «евротройку» для того, чтобы принимать участие в мирных переговорах по Украине.