Названы самые популярные смартфоны в мире

CR: iPhone 16 оказался самым популярным смартфоном в мире в 3 квартале 2025 года

Устройства Apple заняли топ-3 в рейтинге продаж смартфонов за третий квартал 2025 года. Об этом говорится в отчете компании Counterpoint Research (CR).

Аналитики назвали iPhone 16 самым продаваемым смартфоном в мире за июль-сентябрь. На втором месте оказался iPhone 16 Pro, на третьем — iPhone 16 Pro Max. Ниже расположились iPhone 16e и Samsung Galaxy A16 5G. При этом базовый iPhone 16 получил долю 4 процента: эта модель лидирует весь 2025-й год, то есть третий квартал подряд.

В первую десятку самых востребованных смартфонов попали только устройства Apple и Samsung. В топе, кроме перечисленных аппаратов, расположились Samsung Galaxy A06, Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy A16 4G и iPhone 17 Pro Max.

Год назад лидерами рынка оказались iPhone 15, iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Специалисты CR обратили внимание, что Apple оказалась представлена только премиальными смартфонами — не считая iPhone 16e. К ним относят девайсы, которые стоят дороже 600 долларов (около 47 тысяч рублей). Samsung же представляют субфлагманы серии Galaxy A.

Ранее аналитики Counterpoint Research назвали Samsung Galaxy Z Fold 7 самым популярным складным смартфоном в 2025 году.