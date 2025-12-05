Реклама

Пассажиры самолета с загоревшимся над Москвой двигателем вылетели на Пхукет

Пассажиры самолета Red Wings с загоревшимся двигателем вылетели на Пхукет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Md Rafayat Haque Khan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пассажиры вынужденно севшего в Домодедове самолета авиакомпании Red Wings, у которого в небе над Москвой загорелся двигатель, вылетели на Пхукет. Об этом сообщает aif.ru со ссылку на справочную службу столичного аэропорта.

Отмечается, что вылет состоялся в состоялся в 02:17 по московскому времени 5 декабря. В авиагавани уточнили, что полет был осуществлен после всех необходимых подготовительных процедур. Ожидается, что самолет прибудет на Пхукет 5 декабря в 14:40 по местному времени (10:40 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что пассажиров самолета с загоревшимся двигателем отправили в отели. Всего в гостиницах разместили 283 пассажира, а 129 человек уехали домой.

