Силовые структуры
Силовые структуры
07:45, 5 декабря 2025Силовые структуры

Подростки пытали голую россиянку и снимали это на видео

В Свердловской области следователи предъявили обвинение 2 подросткам за пытки
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress

В Свердловской области следователи предъявили обвинение двоим местным жителям в возрасте 16 и 17 лет, которые пытали сверстницу и снимали это на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Несовершеннолетние проходят обвиняемыми по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Они находятся под стражей.

Вечером 5 ноября на улице Малышева в Екатеринбурге фигуранты жестоко избили 17-летнюю девушку — ей сломали пальцы, заставили раздеться и вырезали на спине буквы ножом. Свое преступление они снимали на видео. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

По данным E1.RU, подростки совершили преступление из-за подозрений, что школьница причастна к хищению наркотиков. Обвиняемые якобы работали на магазин по продаже наркотиков и наказали пострадавшую, а ролик снимали для владельцев магазина.

Ранее Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему начальнику СИЗО-1 и его заместителю по уголовному делу о пытках заключенных.

