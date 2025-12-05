Раскрыт мотив расчленившего знакомого россиянина

В Подмосковье мужчина убил и расчленил знакомого из-за 126 тысяч рублей

В Подмосковье 49-летний местный житель раскрыл причину, по которой расчленил 47-летнего знакомого из Москвы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Фигурант — житель Мытищ. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ («Кража чужого имущества»). Свою вину он признал, в содеянном признался и назвал мотив преступления.

По данным следствия, в период с 23 февраля по 2 марта 2024 года обвиняемый расправился с пострадавшим. Он выстрелил из огнестрельного оружия. После этого он ограбил потерпевшего — забрал у него телефон, ноутбук, планшет и не менее 500 Евро. Таким образом, общая сумма похищенного составила 126 тысяч рублей. Затем, чтобы скрыть преступление, он расчленил мужчину и вывез останки в лес недалеко от деревни Снятинка в Сергиево-Посадском городском округе.

