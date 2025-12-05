Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:21, 5 декабря 2025Ценности

Россиянам назвали самую модную зимнюю обувь

«Газета.Ru»: Угги-лоферы с декольте стали трендом зимы 2026 года
Екатерина Ештокина

Фото: Freepik

Руководитель направления Fashion сервиса доставки товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping Елизавета Попова назвала россиянам самую модную зимнюю обувь. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

По словам эксперта, в 2026 году трендовыми будут угги-лоферы с декольте. «Они вытягивают силуэт и делают ногу намного изящнее. Если хочется, можно поддеть носки — так тоже работает. Конечно, эта обувь не для зимних развлечений, но зато красиво, удобно и очень мягко внутри», — пояснила специалист.

Кроме того, Попова также обратила внимание на лакированные лоферы грубой формы, которые можно носить с пуховиками и шубами. «И обязательно с теплыми бежевым или серым носком. Это как вьетнамки с тренчем — играем на контрастах», — уточнила собеседник издания.

Материалы по теме:
Зеленский неожиданно появился на официальной встрече в костюме. С чем это связано и почему может разозлить Трампа?
Зеленский неожиданно появился на официальной встрече в костюме.С чем это связано и почему может разозлить Трампа?
24 июня 2025
Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Раздевайтесь домаСгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
28 декабря 2020

В список также вошли ботинки байкера, сапоги «киттен хилл», ботинки с отделкой и сапоги с гармошкой.

«Сапоги-гармошки, или слаучи, ввела в моду Вивьен Вествуд, которая еще в начале 80-х создала "пиратские" слаучи с панк-элементами. В этом сезоне мы снова носим их, и теперь это острый тренд — выбираем лаконичные модели с заостренным мысом на практичном небольшом (или изящном высоком) каблуке. Выбираем кожу, замшу и оттенки осенней природы — шоколадный, бежевый, рыжий, бургунди». — заключила она.

Ранее в декабре россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х. Речь шла об афганских пальто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok