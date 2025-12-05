Снежный апокалипсис накрыл российский поселок и курорт

Снежный апокалипсис накрыл Шерегеш, в поселке и на курорте парализовано движение

Shot / Telegram

Поселок городского типа и известный горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области накрыл настоящий снежный апокалипсис. Как передает Telegram-канал Shot, из-за огромных сугробов и метели движение парализовано, туристы с трудом выбираются с территории курорта.

На дорогах поселка образовались большие пробки, автомобили буксуют, не могут справиться со стихией, ходить пешком тоже крайне сложно — улицы завалены снегом.

На горнолыжном курорте застревают автобусы трансфера, а дороги не успевают очищать.

Жителям поселка рекомендуют передвигаться на снегоходах и брать в руки лопаты, чтобы хоть немного справиться со стихией.

