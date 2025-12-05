Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:00, 5 декабря 2025Россия

Снежный апокалипсис накрыл российский поселок и курорт

Снежный апокалипсис накрыл Шерегеш, в поселке и на курорте парализовано движение
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Shot / Telegram

Поселок городского типа и известный горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области накрыл настоящий снежный апокалипсис. Как передает Telegram-канал Shot, из-за огромных сугробов и метели движение парализовано, туристы с трудом выбираются с территории курорта.

На дорогах поселка образовались большие пробки, автомобили буксуют, не могут справиться со стихией, ходить пешком тоже крайне сложно — улицы завалены снегом.

На горнолыжном курорте застревают автобусы трансфера, а дороги не успевают очищать.

Жителям поселка рекомендуют передвигаться на снегоходах и брать в руки лопаты, чтобы хоть немного справиться со стихией.

Ранее в Подмосковье из-за аномальной погоды обнаружили редкое природной явление — «ледяную шерсть».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинская разведка начала готовить побег Ермака

    Трамп запутался в фаворитах ЧМ-2026

    В России планируют создать перечень запрещенных для детей работ

    Губернатор российского региона рассказал о работе ПВО и средств подавления

    Покупательница квартиры Долиной высказалась по делу певицы

    Долину обманули мошенники с помощью Человека-паука

    «Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?

    Священнику ПЦУ вручили повестку

    МИД Индии назвал визит Путина в Нью-Дели двумя словами

    Пострадавшие от «эффекта Долиной» записали гневное обращение к певице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok