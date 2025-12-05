В Подмосковье из-за аномальной погоды появилась ледяная шерсть

В лесах Подмосковья заметили редкое природное явление «ледяная шерсть»

Редкое природное явление «ледяная шерсть» обнаружено в лесах деревни Рязанцы городского округа Щелково в Подмосковье. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области в Telegram-канале.

Ключевым фактором образования «ледяной шерсти» (или «морозной бороды», «ледяных волос») является присутствие определенного вида гриба Exidiopsis effusa. Благодаря ему формируются тонкие структуры, которые быстро превращаются в крупные кристаллы.

Необычное образование обнаружили специалисты Московского учебно-опытного лесничества. Фактором возникновения «бороды» стали погодные аномалии: высокая влажность, температура воздуха чуть ниже нуля градусов, отсутствие сильного ветра и влажная гниющая древесина лиственных пород, объяснила помощник участкового лесничего Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» Дарья Чумакова.

