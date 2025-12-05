Реклама

Экономика
18:01, 5 декабря 2025Экономика

В Подмосковье из-за аномальной погоды появилась ледяная шерсть

В лесах Подмосковья заметили редкое природное явление «ледяная шерсть»
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Редкое природное явление «ледяная шерсть» обнаружено в лесах деревни Рязанцы городского округа Щелково в Подмосковье. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области в Telegram-канале.

Ключевым фактором образования «ледяной шерсти» (или «морозной бороды», «ледяных волос») является присутствие определенного вида гриба Exidiopsis effusa. Благодаря ему формируются тонкие структуры, которые быстро превращаются в крупные кристаллы.

Необычное образование обнаружили специалисты Московского учебно-опытного лесничества. Фактором возникновения «бороды» стали погодные аномалии: высокая влажность, температура воздуха чуть ниже нуля градусов, отсутствие сильного ветра и влажная гниющая древесина лиственных пород, объяснила помощник участкового лесничего Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» Дарья Чумакова.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь на глазах у россиян произойдет редкое звездное явление, которое случается раз в 18 лет: Луна покроет звездное скопление Плеяды.

