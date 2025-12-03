Редкое звездное явление произойдет на глазах россиян в новогоднюю ночь

Луна покроет звездное скопление Плеяды в новогоднюю ночь, впервые за 18 лет

В новогоднюю ночь на глазах россиян произойдет редкое звездное явление, которое случается раз в 18 лет: Луна покроет звездное скопление Плеяды. Об этом рассказал ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов, его цитирует ТАСС.

Плеяды — это рассеянное скопление звезд в созвездии Тельца, которое близко расположено к Земле. В нем больще солодых горячих голубых звезд, масса и яркость которых существенно превосходят Солнце.

«Покрытие произойдет прямо в новогодний вечер 31 декабря. Луна в фазе около 88 процентов и скопление Плеяды уже успеют подняться достаточно высоко для комфортных наблюдений в телескоп или бинокль», — рассказал эксперт. Он посоветовал тем, кто хочет заснять явление, использовать штатив или астрономическую монтировку.

Скопление Плеяд расположено немного выше видимого годового пути Солнца по небу относительно звезд. Так как лунная орбита изменяется примерно в пять градусов, спутник Земли каждые 18 лет «дотягивается» до Плеяд, выдавая серию покрытий скопления.

«В бинокль или телескоп можно будет увидеть, как Луна постепенно приближается к различным звездам скопления, потом в какой-то момент они исчезают за лунным диском и появляются вновь с другой его стороны», — пояснил Маслов.