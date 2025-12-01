Ученые допустили супервзрыв из-за крупнейшего комплекса пятен на Солнце

ИКИ РАН: Солнце может накапливать энергию для супервзрыва

Крупнейший в текущем году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может накапливаться энергия для супервзрыва. Об этом в Telegram-канале заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Отмечается, что суммарная площадь комплекса пятен составляет около 60 процентов от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке, но она уже на треть больше, чем прежний рекорд года, достигнутый в мае.

Основной загадкой последних двух суток стало молчание группы, указали в ИКИ РАН. «На что расходуется накапливаемая тут энергия, которая при таких размерах должна быть огромной, непонятно. Варианта тут собственно два. Либо тут всерьез есть план войти в историю и копится энергия для супервзрыва, либо... даже не знаем», — написали ученые.

Ранее 1 декабря на Солнце была зафиксирована вспышка самого высокого класса Х, которая по своей силе попала в пятерку самых сильных с начала года. По предварительным данным, мощность вспышки составила Х1,95 балла, а пик пришелся на 5 часов 49 минут по московскому времени.